Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 173 940+139 436

Место гибели Джорджа Флойда стало объектом религиозного паломничества

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сотни людей собираются на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, чтобы принять участие в так называемых службах возрождения, сообщают американские СМИ.

Представители христианских конфессий протестантского толка и новых религиозных движений, побывавшие здесь, даже утверждают, что стали свидетелями чудес. Здесь же проводятся обряды крещения.

Волна беспорядков в США

"Место, где был убит Джордж Флойд, превращается в церковь", - заявил молодой лидер христианской организации Global Revival Harvest Джошуа Линдквист, которого цитирует издание The Christian Post.

Он привел собственное свидетельство необъяснимого с точки зрения науки события, которое произошло здесь, когда мужчина, глухой на одно ухо, стал им слышать.

По мнению участников здешних религиозных собраний, проводимые ими "службы возрождения" - новая форма протеста. "Когда случается несправедливость и появляется боль, лучший способ исцелить сердца - обратиться к небесам", - поясняют они.

Джордж Флойд погиб во время ареста полицией возле магазина в Миннеаполисе, штат Миннесота. На видеозаписи задержания было видно, как белый офицер Дерек Шовен прижимает коленом шею Флойда. Слышно, как афроамериканец несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране, а также в Европе. Многие западные знаменитости и спортсмены выразили возмущение в связи со смертью Флойда и потребовали разбирательства.

Джордж Флойд Миннеаполис США Коронавирус

Новости по теме

Новости

Источник узнал, что США и Россия обсуждают обмен Уилана через помилование

Источник узнал, что США и Россия обсуждают обмен Уилана через помилование

Хуснуллин пообещал начало строительства трассы "Европа - Западный Китай" в конце года

Хуснуллин пообещал начало строительства трассы "Европа - Западный Китай" в конце года

США ввели санкции против Башара Асада и его жены

США ввели санкции против Башара Асада и его жены

"Фанагория" начала продажи вин на китайской онлайн-площадке Tmall

Пандемия коронавируса

ВОЗ приветствовала прорыв в лечении тяжелых пациентов с COVID-19 дексаметазоном

ВОЗ приветствовала прорыв в лечении тяжелых пациентов с COVID-19 дексаметазоном

Что случилось этой ночью: среда, 17 июня

Сотрудница Пентагона, поставившая под сомнение заморозку помощи Украине, подала в отставку

КНДР снова введет военных в район приграничного города Кэсон и горы Кымгансан

Белгазпромбанк приостановил операции с валютой для физлиц

Белгазпромбанк приостановил операции с валютой для физлиц

В Риге снесут здание бывшего ЦК Компартии Латвии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');