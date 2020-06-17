Место гибели Джорджа Флойда стало объектом религиозного паломничества

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сотни людей собираются на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, чтобы принять участие в так называемых службах возрождения, сообщают американские СМИ.

Представители христианских конфессий протестантского толка и новых религиозных движений, побывавшие здесь, даже утверждают, что стали свидетелями чудес. Здесь же проводятся обряды крещения.

"Место, где был убит Джордж Флойд, превращается в церковь", - заявил молодой лидер христианской организации Global Revival Harvest Джошуа Линдквист, которого цитирует издание The Christian Post.

Он привел собственное свидетельство необъяснимого с точки зрения науки события, которое произошло здесь, когда мужчина, глухой на одно ухо, стал им слышать.

По мнению участников здешних религиозных собраний, проводимые ими "службы возрождения" - новая форма протеста. "Когда случается несправедливость и появляется боль, лучший способ исцелить сердца - обратиться к небесам", - поясняют они.

Джордж Флойд погиб во время ареста полицией возле магазина в Миннеаполисе, штат Миннесота. На видеозаписи задержания было видно, как белый офицер Дерек Шовен прижимает коленом шею Флойда. Слышно, как афроамериканец несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране, а также в Европе. Многие западные знаменитости и спортсмены выразили возмущение в связи со смертью Флойда и потребовали разбирательства.