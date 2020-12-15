Трамп сообщил об уходе генпрокурора США со своего поста

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что генпрокурор Уильям Барр покидает свой пост.

"Согласно письму об отставке, Билл покинет свой пост как раз перед Рождеством, чтобы провести каникулы со своей семьей. (...) Заместитель генерального прокурора Джефф Розен, выдающийся человек, станет исполняющим обязанности генерального прокурора. (...) Ричард Донохью возьмет на себя обязанности заместителя генерального прокурора", - написал Трамп в твиттере.

Он также сообщил, что ранее провел встречу с генпрокурором в Белом доме и поблагодарил его за "выдающуюся" работу.

Между тем, как следует из письма Барра, которое Трамп опубликовал в твиттере, генпрокурор намерен покинуть свой пост 23 декабря.

"Я проведу следующую неделю, завершая оставшиеся важные для администрации дела. Покину свой пост 23 декабря. Желаю вам, Мелании (супруга Трампа - ИФ) и вашей семье счастливого рождества и хорошего отпуска", - говорится в тексте письма.

Ранее The New York Times со ссылкой на осведомленных источников сообщало, что Барр рассматривает вопрос о том, чтобы покинуть свой пост до конца срока полномочий Трампа.

По словам одного из них, Барр может объявить о своем уходе до конца года.

На решение Барра могло повлиять нежелание Трампа признавать свое поражение на президентских выборах или его реакция на слова генпрокурора о том, что Минюст не выявил масштабных нарушений в ходе выборов, отмечают наблюдатели.

По данным другого источника, Барр пришел к выводу, что он завершил работу, которую намеревался выполнить в Министерстве юстиции.

Трамп не раз критиковал Барра, в частности, за то, что тот, по мнению президента, недостаточно тщательно проверял сообщения о нарушениях на выборах в США.

Таким образом, Розен возглавит Минюст США в решающий для Трампа момент: ожидается, что в январе президент предпримет решающие попытке через суды оспорить итоги президентских выборов. Победу на выборах одержал демократ Джо Байден. Трамп не признаёт поражение и заявляет, что демократы совершили массу нарушений на голосовании и только поэтому одержали победу.