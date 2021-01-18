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В Португалии за сутки умерло рекордное число людей с COVID-19

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Португалии за последние сутки умерло рекордно высокое число людей, зараженных коронавирусом, сообщает в понедельник канал RTP.

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За последние 24 часа в Португалии скончались 167 человек, а с начала пандемии - уже более 9 тыс. человек. Кроме того, сейчас в реанимациях лежат 664 пациента с коронавирусом.

В прошлые выходные сообщалось, что больницы Португалии в скором времени могут столкнуться с нехваткой мест для людей, заразившихся COVID-19.

Также за последние сутки в стране выявили более 6,7 новых случаев заражения. Всего в стране, где проживают 10 млн человек, с начала пандемии зарегистрировали более 556,5 тыс. зараженных.

Португалия коронавирус

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