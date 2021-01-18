Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:25Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 045 634+550 231

В Испании зафиксировали рекорд по заболеваемости COVID-19

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Врачи в Испании выявили за минувшие выходные около 84,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщают европейские СМИ.

Отмечается, что это рекордный показатель за выходные с начала пандемии.

В миреВ Португалии за сутки умерло рекордное число людей с COVID-19Читать подробнее

За этот период в Испании из-за COVID-19 умерло 455 человек. Общее число летальных исходов выросло до 53,7 тыс.

За время пандемии коронавируса в стране зафиксировали свыше 2,3 млн случаев заражения COVID-19.

Как и другие европейские страны, Испания начала вакцинацию населения от коронавируса в конце декабря. Власти страны ожидают, что к июню 2021 года вакцину поставят от 15 до 20 млн человек из 47 млн, проживающих в стране.

Испания коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Великобритания установила мировой антирекорд по числу смертей от COVID за сутки

ФБР выяснит, хотела ли участница штурма Капитолия продать РФ ноутбук Пелоси

Трамп проведет последнюю церемонию на посту президента в день инаугурации Байдена

Парижский Диснейленд из-за пандемии отложил открытие на два месяца

Парижский Диснейленд из-за пандемии отложил открытие на два месяца

Испанский туризм пережил худший год за последние полвека

США введут санкции против российского трубоукладчика "Фортуна"

США введут санкции против российского трубоукладчика "Фортуна"

Службы безопасности заблокировали Капитолий, где репетировали инаугурацию Байдена

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Европе ударили рекордные морозы

В Европе ударили рекордные морозы

ЕС начал обсуждать возможный ответ на задержание Навального

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');