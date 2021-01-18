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У Пентагона нет данных об угрозах безопасности перед инаугурацией Байдена

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американские военные не получали данных, указывающих на наличие внутренних угроз безопасности на предстоящей церемонии инаугурации следующего президента США Джо Байдена, заявил и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер.

"Мы не получали данных о наличии каких бы то ни было внутренних угроз. Тем не менее мы предпринимаем все возможные меры для обеспечения безопасности столицы (перед инаугурацией - ИФ)", - говорится в заявлении Миллера, выдержки из которого приводит CNN.

Он напомнил, что безопасность на инаугурации Байдена 20 января будут обеспечивать, в частности, 25 тыс. бойцов Национальной гвардии США. Кроме того, активно задействовано ФБР.

В этот раз к теме безопасности на инаугурации приковано особое внимание, так как демократы опасаются акций протеста наиболее агрессивно настроенных сторонников уходящего со своего поста президента США Дональда Трампа.

США Пентагон Джо Байден

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