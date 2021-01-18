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Трамп проведет последнюю церемонию на посту президента в день инаугурации Байдена

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен провести свою последнюю, прощальную, церемонию на этом посту в среду утром - за несколько часов до инаугурации его преемника Джо Байдена, сообщает в понедельник The Hill.

Ожидается, что утром 20 января Трамп из Вашингтона отправится на военную церемонию на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Начало церемонии запланировано на 8:00 по местному времени, за четыре часа до того, как начнется инаугурация Байдена. Гостей церемонии попросили прибыть на нее за 45 минут до начала. По некоторым данным, в ходе церемонии дадут оружейный салют.

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Затем Трамп в последний раз воспользуется бортом номер один и отправится на нем во Флориду - в свою резиденцию в Мар-а-Лаго.

Приглашения посетить церемонию на военной базе были разосланы сотрудникам администрации Трампа и его сторонникам. Приглашенные обязаны быть в масках, чтобы защититься от коронавируса, и могут взять с собой до пяти человек.

Представитель Белого дома отказался комментировать изданию информацию относительно планов Трампа в последние дни на посту. По некоторым данным, какое-то время после 20 января Трамп проведет во Флориде, где будет планировать свои дальнейшие шаги.

Трамп покидает пост президента США, оказавшись в непростой ситуации: в последние недели он лишился поддержки части конгрессменов-республиканцев. Опросы показывают, что американцы не в восторге от его деятельности. В то же время, наблюдатели отмечают, что Трамп, хоть и проиграл президентские выборы, однако сумел расширить свою электоральную базу. Кроме того, многие видные республиканцы теперь согласны с видением Трампа по поводу дальнейшего развития партии. Поэтому специалисты не исключают, что уходящий со своего поста президент в ближайшие годы так или иначе продолжит играть немалую роль на американской политической сцене.

100 дней Трампа

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20 января в США официально начался первый срок полномочий 45-го президента США Дональда Трампа. Согласно Конституции США, президентство Барака Обамы закончилось в 12:00 по вашингтонскому времени и в этот же момент в должность вступил избранный президент. Спустя несколько минут Трамп был приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на ступенях Капитолия в Вашингтоне.Сразу после инаугурации новый президент США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп и вице-президент Майк Пенс с супругой Карен Пенс попрощались с бывшим президентом Обамой и бывшей первой леди. Обама с супругой Мишель по традиции вылетели с территории Капитолия на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс, расположенную под Вашингтоном.После вступления в должность Дональда Трампа проведение экскурсий по Белому дому было временно приостановлено. Они возобновились 7 марта. Первых посетителей поприветствовал сам президент США.28 января состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. За диалогом лидеров двух стран внимательно следили глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, вице-президент Майк Пенс, главный советник Трампа Стивен Беннон, пресс-секретарь администрации президента Шон Спайсер и советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн (слева направо). Разговор длился около часа. Пресс-служба Кремля сообщила, что беседа проходила "в позитивном и деловом ключе".В феврале поведение советника президента США Келлиэнн Конуэй затмило итоги встречи Дональда Трампа с руководителями вузов и колледжей для афроамериканцев. В фотоотчеты с мероприятия попал снимок, на котором Конуэй забралась с ногами на диван в Овальном кабинете. Пользователи посчитали такое поведение помощницы Трампа развязным и неподобающим для официального лица. Позже Конуэй пояснила, что она искала нужный ракурс для фотографии.Президент США Дональд Трамп стал рекордсменом по числу подписанных указов за первые 100 дней пребывания у власти. В общей сложности лидер США подписал 28 законов и 30 указов. Дональда Трампа неоднократно обвиняли в неподобающем отношении к женщинам. Во время президентской гонки американские СМИ распространили серию рассказов различных женщин, которые якобы подверглись приставаниям со стороны миллиардера. Сам кандидат от республиканцев заявлял, что публикации являются выдумкой. На фото: президент США и пастор Христианского центра Новая Судьба Паула Уайт.23 марта во время встречи с членами Американской ассоциации грузоперевозок президент США Дональд Трамп сел за руль грузовика. Эмоциональная реакция Трампа стала поводом для шуток в социальных сетях.17 апреля в Белом доме прошло 139-е пасхальное катание яиц с участием президента США, его супруги и сына. Перед началом мероприятия Дональд Трамп в сопровождении пасхального кролика поприветствовал гостей с балкона Белого дома. "Мы будем сильнее, больше и лучше как нация, чем прежде. Мы на правильном пути", - заявил американский президент.Дональд Трамп хорошо известен своими долгими и весьма крепкими рукопожатиями. Глава Белого дома США хватает за руку своих собеседников и несколько раз резко дергает к себе. На фото: президент США жмет руку новому госсекретарю США Рексу Тиллерсону.Подавляющее большинство американцев, отдавших свои голоса на президентских выборах в поддержку Дональда Трампа, не разочаровались в его кандидатуре и поддерживают его деятельность на посту президента США. На фото: Трамп берет на руки ребенка жительницы города Милуоки (штат Висконсин), пришедшей поприветствовать президента. У самого бизнесмена пятеро детей от трех жен и уже восемь внуков.Президент США Дональд Трамп хлопает морского пехотинца по спине перед отъездом из Белого дома в Вашингтоне
20 января в США официально начался первый срок полномочий 45-го президента США Дональда Трампа. Согласно Конституции США, президентство Барака Обамы закончилось в 12:00 по вашингтонскому времени и в этот же момент в должность вступил избранный президент. Спустя несколько минут Трамп был приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на ступенях Капитолия в Вашингтоне.
США Дональд Трамп

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