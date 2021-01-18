Трамп проведет последнюю церемонию на посту президента в день инаугурации Байдена

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен провести свою последнюю, прощальную, церемонию на этом посту в среду утром - за несколько часов до инаугурации его преемника Джо Байдена, сообщает в понедельник The Hill.

Ожидается, что утром 20 января Трамп из Вашингтона отправится на военную церемонию на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Начало церемонии запланировано на 8:00 по местному времени, за четыре часа до того, как начнется инаугурация Байдена. Гостей церемонии попросили прибыть на нее за 45 минут до начала. По некоторым данным, в ходе церемонии дадут оружейный салют.

Затем Трамп в последний раз воспользуется бортом номер один и отправится на нем во Флориду - в свою резиденцию в Мар-а-Лаго.

Приглашения посетить церемонию на военной базе были разосланы сотрудникам администрации Трампа и его сторонникам. Приглашенные обязаны быть в масках, чтобы защититься от коронавируса, и могут взять с собой до пяти человек.

Представитель Белого дома отказался комментировать изданию информацию относительно планов Трампа в последние дни на посту. По некоторым данным, какое-то время после 20 января Трамп проведет во Флориде, где будет планировать свои дальнейшие шаги.

Трамп покидает пост президента США, оказавшись в непростой ситуации: в последние недели он лишился поддержки части конгрессменов-республиканцев. Опросы показывают, что американцы не в восторге от его деятельности. В то же время, наблюдатели отмечают, что Трамп, хоть и проиграл президентские выборы, однако сумел расширить свою электоральную базу. Кроме того, многие видные республиканцы теперь согласны с видением Трампа по поводу дальнейшего развития партии. Поэтому специалисты не исключают, что уходящий со своего поста президент в ближайшие годы так или иначе продолжит играть немалую роль на американской политической сцене.