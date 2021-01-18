Службы безопасности заблокировали Капитолий, где репетировали инаугурацию Байдена

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сотрудники сил безопасности в понедельник заблокировали здание Капитолия из-за сообщений о "внешней угрозе", передают американские СМИ.

"Внешняя угроза безопасности, запрещен выход и вход, держитесь подальше от окон и дверей", - говорится в сообщении, отправленном сотрудникам комплекса Капитолия.

Из-за этого пришлось прервать проводившуюся на территории Капитолия репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Причиной таких мер мог стать пожар, произошедший неподалеку от комплекса зданий, в котором располагается Конгресс США. По данным ряда СМИ, загорелся расположенный недалеко от Капитолия центр для бездомных.

Согласно распоряжению, которое звучит через громкоговорители, все люди, находящиеся на улице на территории комплекса, должны немедленно зайти в помещения.