Глава Федерации хоккея Белоруссии назвал спортсменов-оппозиционеров предателями

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков назвал предателями представителей фонда спортивной солидарности, который призывал лишить Минск права принять Чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Баскова цитирует пресс-служба федерации.

По его словам, участники фонда, особенно бывшие профессиональные спортсмены - предатели, потому что они "празднуют победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник".

Проведение чемпионата в Минске могло дать толчок не только развитию детского спорта, но и туристической индустрии, городской инфраструктуры, считает глава федерации. Однако, как он утверждает, противники проведения чемпионата в Белоруссии отняли праздник у детей, которые занимаются хоккеем, лишив их возможности увидеть своих кумиров. Также в результате отмены чемпионата иностранные болельщики и журналисты лишились возможности "на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве" ее народа и уровне безопасности в стране, считает Басков.

"Нам жаль, что Международная федерация хоккея (IIHF) и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси", - заявил он.

18 января IIHF из соображений безопасности решила отменить матчи чемпионата мира по хоккею, которые должны были пройти в Минске. Белорусской стороне за это пообещали выплатить компенсацию. Статус Латвии, как второго организатора турнира, будет снова рассмотрен.

Ранее Белорусский фонд солидарности спортсменов призвал привлечь Баскова к дисциплинарной ответственности по линии международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета - пожизненно отстранить его от участия в любых хоккейных мероприятиях и запретить представлять олимпийское движение страны.

В ноябре издания TUT.BY и Тribuna.com выпустили публикации о том, что люди, похожие на главу ФХБ Дмитрия Баскова и кикбоксера Дмитрия Шакуту, могут быть причастны к инциденту с гражданским активистом Романом Бондаренко. Бондаренко избили люди, срывавшие бело-красно-белые ленты в его дворе, он умер.