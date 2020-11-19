В Минске возбудили дело против врача, сообщившего СМИ о смерти оппозиционера

Акция памяти погибшего сторонника белорусской оппозиции Романа Бондаренко в Минске Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении врача, сообщившего порталу tut.by сведения об избитом в Минске Романе Бондаренко, который скончался на прошлой неделе, сообщили в четверг в Генпрокуратуре Белоруссии.

Дело против врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи и еще одного человека возбуждено по ч. 3 ст. 178 УК Белоруссии (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия), говорится в сообщении Генпрокуратуры в телеграме.

"Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну", - заявили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что их действия повлекли "тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным госорганам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".

Генпрокуратура добавила, что оба подозреваемых задержаны.

Смерть Бондаренко

Как ранее сообщал портал tut.by, активный 31-летний житель "двора перемен" Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом его увезли на микроавтобусе. Через полтора часа избитого Бондаренко доставили в больницу с отеком мозга. Была проведена операция, молодой человек находился в критическом состоянии и умер вечером 12 ноября.

В свою очередь СК Белоруссии сообщил, что "11 ноября в милицию сообщили, что во дворе дома на улице Червякова произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения".

По их данным, минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска, но ему стало хуже, и для него вызвали скорую. При госпитализации наряду с телесными повреждениями у него диагностировали алкогольную интоксикацию, и на следующий день мужчина умер.