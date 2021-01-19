Индийская фармкомпания рассказала, кому не стоит делать COVID-прививку

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Индийская фармкомпания Bharat Biotech, разработавшая вакцину от коронавируса, предупредила, что людям с ослабленным иммунитетом и рядом других проблем со здоровьем по возможности стоит воздержаться от прививки от COVID-19, сообщает во вторник Associated Press.

Как пояснили в Bharat Biotech, делать прививку от коронавируса также не рекомендуется людям, страдающим от аллергии и нарушения свертываемости крови. В компании заявили, что те, кто собирается вакцинироваться, должны предоставить информацию о состоянии своего здоровья, в частности, о том, есть ли у них аллергия, а также о том, принимают ли они какие-либо лекарства.

Представители Bharat Biotech рассказали, что тяжелая аллергическая реакция на вакцину может выражаться в проблемах с дыханием, распухании лица и горла, учащенном сердцебиении, высыпаниях на коже, головокружении и слабости.

В Индии 4 января одобрили использование двух вакцин от коронавируса: это Covishield от англо-шведской компании AstraZeneca и Covaxin от Bharat Biotech. Оба препарата производятся в Индии. При этом, как отмечает AP, власти Индии одобрили использование Covaxin, не раскрыв данных об эффективности этого препарата.

Как пишет издание The Times of India, масштабная прививочная кампания стартовала в Индии в субботу, 16 января. Газета со ссылкой на индийский Минздрав сообщает, что за три дня, с субботы по понедельник, 18 января, было привито от коронавируса в общей сложности 381 305 человек, у вакцинированных были зафиксированы 580 случаев осложнений.

Побочные эффекты

Издание также напоминает, что у вакцинированных зачастую наблюдается ряд побочных эффектов. К распространенным побочным эффектам относятся покраснение, боль, чувствительность в месте укола, ухудшение самочувствия, усталость, головная боль, тошнота, боль в мышцах или суставах.

В числе нетипичных побочных эффектов вакцинирования - головокружение, потеря аппетита, боли в животе, чрезмерное потоотделение, раздражение кожи или сыпь.