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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:55Заразились
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COVID в РФ начал уходить из больших городов в сельскую местность

COVID в РФ начал уходить из больших городов в сельскую местность
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Все больше новых случаев заболевания коронавирусом отмечается в сельских поселениях, а не в крупных городах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В рамках оценки эпидпроцесса все большее количество зараженных мы видим не в центральных городах субъектов, а в сельских населенных пунктах", - сказала Попова во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

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"И именно туда мы направляем сейчас свои усилия для контроля всех способов профилактики, наличия средств индивидуальной защиты для того, чтобы минимизировать пути передачи и риски распространения в небольших населенных пунктах, где такая ситуация складывается на сегодняшний день", - отметила она.

По ее словам, в январе в РФ ситуация с коронавирусом стабилизируется, однако распространение продолжается, хоть и не в таких высоких цифрах, как раньше. Она уточнила, что в 83 регионах страны, за исключением Петербурга и Крыма, темп прироста заболеваемости составил менее единицы.

"Это хороший прогностический знак в части эпидемиологии новой ковидной инфекции", - подчеркнула главный санитарный врач России.

В 66 субъектах идет стадия стабилизации заболеваемости, в семи субъектах - стадия снижения, в 13 - стадия продолжающегося роста, добавила она.

Хроника коронавируса. Январь.

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С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.
коронавирус Роспотребнадзор Анна Попова

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