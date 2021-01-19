COVID в РФ начал уходить из больших городов в сельскую местность

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Все больше новых случаев заболевания коронавирусом отмечается в сельских поселениях, а не в крупных городах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В рамках оценки эпидпроцесса все большее количество зараженных мы видим не в центральных городах субъектов, а в сельских населенных пунктах", - сказала Попова во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

"И именно туда мы направляем сейчас свои усилия для контроля всех способов профилактики, наличия средств индивидуальной защиты для того, чтобы минимизировать пути передачи и риски распространения в небольших населенных пунктах, где такая ситуация складывается на сегодняшний день", - отметила она.

По ее словам, в январе в РФ ситуация с коронавирусом стабилизируется, однако распространение продолжается, хоть и не в таких высоких цифрах, как раньше. Она уточнила, что в 83 регионах страны, за исключением Петербурга и Крыма, темп прироста заболеваемости составил менее единицы.

"Это хороший прогностический знак в части эпидемиологии новой ковидной инфекции", - подчеркнула главный санитарный врач России.

В 66 субъектах идет стадия стабилизации заболеваемости, в семи субъектах - стадия снижения, в 13 - стадия продолжающегося роста, добавила она.