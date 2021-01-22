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Маск пообещал $100 млн за лучшую технологию улавливания углерода

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Основатель и глава Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск обещал приз в $100 млн за изобретение лучшей технологии улавливания углекислого газа.

"Я выделяю $100 млн на приз за лучшую технологию улавливания углерода", - написал Маск в твиттере, обещав раскрыть больше деталей на следующей неделе.

Как отмечает CNBC, технологии позволяют напрямую улавливать углерод из воздуха, либо предотвращать его выбросы заводами и электростанциями. Затем углекислый газ может храниться под землей.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в мире на данный момент существует 20 коммерческих проектов улавливания, хранения и использования углекислого газа. С 2017 года было одобрено 30 новых проектов, однако МЭА подчеркивает, что их число должно значительно вырасти, чтобы глобальное потепление не превысило 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

По оценке агентства, проекты улавливания, хранения и использования углерода могут позволить снизить выбросы углекислого газа почти на 20%, а также сократить расходы на борьбу с изменениями климата на 70%. Тяжелую промышленность сложнее и дороже адаптировать к возобновляемым источникам энергии, чем установить на предприятиях системы улавливания выбросов.

В этом месяце Маск обогнал Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира. По данным Bloomberg Billionaire Index, состояние главы Tesla составляет $201 млрд, главы Amazon.com Inc. - $193 млрд.

Илон Маск

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