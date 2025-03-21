Saudi Aramco запустила пилотную установку прямого улавливания CO2 из воздуха

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco запустила первую в королевстве опытную установку по прямому улавливанию CO2 из воздуха (Direct Air Capture, DAC), способную удалять из атмосферы до 12 тонн углекислого газа в год.

Пилотная установка разработана совместно с Siemens Energy, сообщает саудовская компания.

"Aramco и Siemens Energy намерены продолжать тесное сотрудничество для масштабирования технологии, закладывая основу для крупномасштабных объектов DAC в будущем", - говорится в сообщении.

Извлеченный CO2 может быть использован для производства устойчивых (экологичных) химикатов и топлива.

В декабре Saudi Aramco объявила также о подписании соглашения с Linde и SLB с целью создания центра улавливания и хранения углерода (CCS) в Джубайле (Саудовская Аравия). Предполагается, что первая фаза центра CCS будет улавливать 9 млн тонн CO2 с трех газовых заводов Aramco и других промышленных объектов.