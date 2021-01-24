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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:35Заразились
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 января

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– СКР возбудил уголовные дела по итогам протестов в Москве. Задержанных будут судить за насилие в отношении представителя власти, уничтожение имущества, хулиганство и участие в несанкционированной акции. На протестах в минувшую субботу полиция задержала несколько сотен человек.

– Министр обороны США подтвердил готовность поддержать Японию в конфликте с Китаем. Страны оспаривают право на острова в Восточно-Китайском море. Между Японией и США действует Договор о безопасности.

– Кузнецова назвала число задержанных на митингах несовершеннолетних. Около 70 из них задержаны в Москве. Детский омбудсмен заметила, что некоторые дети пришли с родителями, но терялись в толпе.

– Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC. Бой завершился за два раунда. Порье стал кандидатом на бой с Нурмагомедовым.

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