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СКР возбудил уголовные дела по итогам протестов в Москве

СКР возбудил уголовные дела по итогам протестов в Москве
Задержание протестующего на Пушкинской площади в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Московские следователи возбудили ряд уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, сообщили в Следственном комитете (СК).

По версии следствия, 23 января "агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Сретенского бульвара, в ответ на законные требования сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка, нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать".

"Неустановленными лицами в отношении двух сотрудников правопорядка при пресечении незаконных действий был распылен в лицо слезоточивый газ. Кроме того, в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади один из участников нанес сотруднику ОМОНа множественные удары по различным частям тела", – говорится в пресс-релизе. Также, по данным СК, участники акции блокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару и, "совершив хулиганские действия, повредили его, а также распылили в лицо водителя слезоточивый газ".

"Следствие продолжает изучать и анализировать большое количество фото и видео материалов с зафиксированными противоправными действиями, по результатам чего действиям участников несанкционированной акции будет дана оценка", – отмечается в сообщении.

Ранее ОНК сообщила, что на протестных акциях в Москве задержаны не менее 600 человек.

Протесты в Москве

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СКР Москва Алексей Навальный Москва

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