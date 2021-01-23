СКР возбудил уголовные дела по итогам протестов в Москве

Задержание протестующего на Пушкинской площади в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Московские следователи возбудили ряд уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, сообщили в Следственном комитете (СК).

По версии следствия, 23 января "агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Сретенского бульвара, в ответ на законные требования сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка, нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать".

"Неустановленными лицами в отношении двух сотрудников правопорядка при пресечении незаконных действий был распылен в лицо слезоточивый газ. Кроме того, в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади один из участников нанес сотруднику ОМОНа множественные удары по различным частям тела", – говорится в пресс-релизе. Также, по данным СК, участники акции блокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару и, "совершив хулиганские действия, повредили его, а также распылили в лицо водителя слезоточивый газ".

"Следствие продолжает изучать и анализировать большое количество фото и видео материалов с зафиксированными противоправными действиями, по результатам чего действиям участников несанкционированной акции будет дана оценка", – отмечается в сообщении.

Ранее ОНК сообщила, что на протестных акциях в Москве задержаны не менее 600 человек.