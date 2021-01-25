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Трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока 2"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Судно "Фортуна" в водах Дании возобновило строительство газопровода "Северный поток 2".

Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что работы идут в соответствии с полученными согласованиями.

В пятницу "Фортуна" остановилась у восточной оконечности достраиваемого участка газопровода "Северный поток 2". Она получила право укладывать трубопровод в исключительной экономической зоне Дании с 15 января.

В предыдущие дни зону достройки магистрали прочесывало судно "Балтийский исследователь".

"Фортуна", как ожидается, завершит работы в датских морях к середине последней недели мая. После этого она будет укладывать трубы в Германии до июня. Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия.

Другой российский трубоукладчик – "Академик Черский" прошел дальше зоны достройки магистрали и встал у причала порта Висмар. "Академик Черский" не входит в число судов, задействованных в достройке газопровода, о которых до настоящего момента уведомляло датское агентство по мореплаванию.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

Ранее США внесли в санкционный список (SDN OFAC) в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна" и его владельца ООО "КВТ-РУС".

Северный поток 2 Дания судно Фортуна Газпром

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