Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:49Заразились
на 24.01В России 3 719 400+21 127В мире 98 746 982+569 874

Почти в одном и том же месте в Грузии в третий раз за неделю произошло землетрясения

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,2 произошло вечером в воскресенье на юго-востоке Грузии, в 57 км от Тбилиси, фактически в том же месте, где на этой неделе уже дважды - в ночь на прошлое воскресенье и в минувшую субботу фиксировались подземные толчки магнитудой 3.

Как сообщает грузинский национальный центр сейсмического мониторинга, на сей раз землетрясение произошло в 21:58 по тбилисскому времени (20:58 по Москве) в том же регионе Квемо Картли в 16 км к юго-западу от райцентра Цалка, близ села Мамишлари.

Очаг землетрясения находился на глубине 12 км (в прошлые разы очаги подземных толчков залегали на глубине 12 км и 13 км).

Сведений о пострадавших или разрушениях ни раньше, ни сейчас не поступало.

Грузия Квемо Картли Мамишлари

Новости по теме

Новости

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с рекордным количеством спутников

В Китае из-под завалов спасены еще четверо шахтеров

В Китае из-под завалов спасены еще четверо шахтеров

США направили авианосную группу в Южно-Китайское море

В Китае спасли семерых выживших при аварии на шахте две недели назад

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 января

Министр обороны США подтвердил готовность поддержать Японию в конфликте с Китаем

Министр обороны США подтвердил готовность поддержать Японию в конфликте с Китаем

В Британии задумались о карантине для прибывающих из COVID-неблагополучных стран

SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту группы спутников

Умершие знаменитости

Умер американский тележурналист Ларри Кинг

Умер американский тележурналист Ларри Кинг

СМИ узнали, что нацгвардейцы могут остаться в Вашингтоне до марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');