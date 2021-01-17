Землетрясение произошло в 58 километрах от Тбилиси

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3 произошло в ночь на воскресенье на юго-востоке Грузии, в 58 километрах от Тбилиси, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 03:39 по тбилисскому времени (02:39 по Москве) в регионе Квемо Картли в 16 км к юго-западу от райцентра Цалка, близ села Мамишлари.

Очаг землетрясения находился на глубине 12 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее, 9 января землетрясение магнитудой 3,9 произошло на востоке Грузии, в 60 километрах от Тбилиси. Сообщений о пострадавших или разрушениях тогда также не поступало.