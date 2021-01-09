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Землетрясение произошло в 60 километрах от Тбилиси

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в субботу на востоке Грузии, в 60 километрах от Тбилиси, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 8:59 по тбилисскому времени (7:59 по Москве) в регионе Кахети в 9 км к северо-востоку от райцентра Гурджаани, близ села Вазисубани.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 36 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Грузия Тбилиси

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