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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
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РФ и КНР предложили Зимбабве вакцины от COVID-19

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Россия и Китай в числе других производителей вакцин от коронавируса COVID-19 связывались с властями Зимбабве с целью предложить им такие препараты, сообщают в понедельник британские СМИ со ссылкой на директора по эпидемиологии при Минздраве республики Портию Манангазиру.

"Они обладают вакцинами, практически прошедшими предварительную квалификацию, и те будут на продажу... Они могут предложить небольшую безвозмездную помощь", - заявила она, выступая перед парламентским комитетом.

Кроме этого, по данным СМИ, Зимбабве поддерживает контакты с сотрудниками инициативы Всемирной организации здравоохранения COVAX - Глобальным фондом доступа к вакцинам. Хараре рассчитывает использовать полученные через COVAX вакцины для иммунизации около 3 млн жителей страны - 20% населения.

По данным СМИ, в Зимбабве зафиксированы 31 320 случаев COVID-19, более 1 тыс. инфицированных скончались. При этом количество заражений резко выросло за январь, а за последние 10 дней скончались три министра правительства с диагнозом "коронавирус". Тем временем, власти пытаются установить, не распространяется ли по стране более заразный штамм из ЮАР, который могли завезти проживающие там граждане Зимбабве, тысячи которых вернулись на родину на зимние праздники.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2021 годаПандемия коронавируса
Зимбабве Китай Коронавирус

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