Лавров пообещал Таджикистану бесплатные поставки "Спутника V"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Таджикистан получит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" безвозмездно, об этом договорились президенты двух стран, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Говорили и о совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставки Таджикистану на безвозмездной основе нашей вакцины "Спутник V", о которых договорились наши президенты 8 мая", - сказал он.

Президенты Владимир Путин и Эмомали Рахмон встретились 8 мая в Москве. 9 мая Рахмон присутствовал на Параде Победы.