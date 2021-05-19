Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:30Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 963 931+354 337

Лавров пообещал Таджикистану бесплатные поставки "Спутника V"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Таджикистан получит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" безвозмездно, об этом договорились президенты двух стран, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Говорили и о совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставки Таджикистану на безвозмездной основе нашей вакцины "Спутник V", о которых договорились наши президенты 8 мая", - сказал он.

Президенты Владимир Путин и Эмомали Рахмон встретились 8 мая в Москве. 9 мая Рахмон присутствовал на Параде Победы.

Таджикистан Эмомали Рахмон МИД Сергей Лавров коронавирус Спутник V

Новости по теме

Новости

"Лента" купит сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро

Российские видеосервисы попросили РКН уравнять условия их работы и Netflix

Российские видеосервисы попросили РКН уравнять условия их работы и Netflix

Что случилось этой ночью: среда, 19 мая

Гособвинение запросило шесть лет колонии для коммуниста Платошкина

Гособвинение запросило шесть лет колонии для коммуниста Платошкина

Что произошло за день: вторник, 18 мая

Хинштейн сообщил о подорожании доставки сотовых в СИЗО Москвы

Хинштейн сообщил о подорожании доставки сотовых в СИЗО Москвы

РКН напомнил СМИ о штрафах за цитирование иноагентов без маркировки

"Роскосмос" предупредил об угрозе сближения своего спутника с японским

Банк "Траст" продает 9,1% ВТБ в рамках ускоренного букбилдинга

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');