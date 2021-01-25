Зеленский пообещал украинцам 1 млн доз вакцины "ведущей компании"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса на Украине начнется уже в феврале, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время", - зсказалл Зеленский в видеообращении, обнародованном в телеграм-канале в понедельник.

Президент подчеркнул, что по итогам усиленного карантина на Украине количество выздоровевших превысило количество заболевших. Кроме того, за этот период были созданы 14 тыс. дополнительных койкомест в больницах. Общее количество коек достигло 70 тыс, из них 70% свободны и более 80% обеспечены кислородом.

"В итоге могу сказать, что ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов", - заключил президент.

Как сообщил ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов, по состоянию на утро понедельника, в стране зафиксировано 2 516 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 63 пациента, выздоровели почти 5,8 тыс. человек.

Накануне было зафиксировано 915 новых случаев COVID-19, в субботу - 4 928 случаев, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило на Украине 1 194 328 человек, скончались 21 924 человека, выздоровели 953 297 человек.