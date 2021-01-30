Украина получит в феврале 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Украина в рамках программы COVAX получит в феврале 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Украина получила ответ от COVAX. Уже в феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer/BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации сотрудников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19", - написал он на своей странице в фейсбуке в субботу.

"Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании, - добавил Ляшко. - И это только в рамках механизма COVAX".

Между тем, накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет зарегистрирована в стране.

По данным университета Джонса Хопкинса, на Украине всего выявлено 1 258 093 случая коронавируса, 23 769 человек умерли.