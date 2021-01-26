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Лукашенко заявил, что Белоруссию и дальше будут "шатать и раскачивать"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, назначая Александра Вольфовича на пост госсекретаря Совета безопасности, заявил, что страну и дальше будут "шатать и раскачивать".

"Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним", - подчеркнул Лукашенко. Его слова приводит госагентство БелТА.

Говоря о выборе кандидатуры Вольфовича, который до настоящего времени возглавлял Генштаб Вооруженных сил, президент отметил, что обсуждал этот вопрос с заинтересованными лицами, в том числе с министром обороны.

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"Он, конечно (как я понял), как исполнительный генерал, ничего не отрицал, на мои замечания и предложения реагировал правильно, но с большим, я так почувствовал в душе, неудовольствием соглашался на то, что вы перейдете работать в Совбез. Потому что, как он сказал, более подготовленного человека на сегодняшний день в Генштабе нет. Конечно, наверное, нет. Но мне кажется, что найдем мы там людей, которые обучаемые, могут освоить эти должности. Мы просто обязаны это сделать", - подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что госсекретарь - это фактически главный помощник президента по работе с силовыми структурами.

Лукашенко отметил, что именно Вольфович был в эпицентре всех событий и мероприятий последнего времени.

"Мы планировали, прежде всего силами Генштаба, мероприятия на внешней границе по защите нашего Отечества, особенно накануне и после выборов. Все это помнят. И довольно успешно мы развернули тогда наши подразделения, войсковые части. И отреагировали, пресекая возможные недоброжелательные нападки на нашу страну и попытки создать нам излишние проблемы. То есть вот в последнее время я очень близко увидел вас в деле", - резюмировал он.

Белоруссия Александр Лукашенко

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