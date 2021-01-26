Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Иране

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Иран зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", надеется вскоре начать ее закупки и производство на своей территории, заявил глава МИД страны Джавад Зариф.

"Хотел бы вас проинформировать, что вакцина "Спутник V" вчера в Иране была зарегистрирована, она была одобрена нашими санитарными властями, в скором будущем мы надеемся, что сможем закупить, а также приступить к совместному производству (препарата - ИФ)", - сказал Зариф на пресс-конференции во вторник.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российские и иранские службы и профильные ведомства находятся в постоянном контакте по вопросам борьбы с коронавирусом.