Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Гвинее
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Гвинея зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Фонд приводит слова гендиректора Кирилла Дмитриев, который отметил, что Гвинея стала вторым государством Африки, которое зарегистрировало вакцину.
Также стало известно, что прививку вакциной "Спутник V" уже получил президент республики Альфа Конде.
Препарат "Спутник V" зарегистрирован также в Иране, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии и ОАЭ.