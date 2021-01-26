Лавров ждет, что США вернутся к выполнению ядерной сделки с Ираном

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что предпринимаемые усилия позволят сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а США вернутся к его полному выполнению, сообщил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.

"Мы подробно говорили о ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, у нас единая позиция. Мы заинтересованы в его полноценном сохранении и убеждены, что путь к этому лежит исключительно через последовательное, всестороннее выполнение этого важнейшего документа всеми вовлеченными сторонами на основе резолюции СБ ООН 2231. Мы надеемся, что усилия, которые сейчас предпринимаются, дадут результат и позволят сохранить СВПД, а США вернутся к полному выполнению указанной резолюции СБ, и это в свою очередь создаст условия для соблюдения всех требований ядерной сделки Исламской республикой Иран", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 года в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики этой страны.

В годовщину выхода США из сделки - 8 мая 2019 года - Иран объявил, что, поскольку европейские страны не выполнили своих обязательств, в том числе, по запуску специального платежного механизма INSTEX для расчетов с Тегераном, иранская сторона приступает к сокращения своих обязательств по СВПД.