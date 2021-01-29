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Экс-советник Обамы станет спецпосланником США по Ирану

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бывший старший советник по внешней политике администрации экс-президента Барака Обамы Роберт Малли будет назначен спецпосланником США по Ирану на этой неделе, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Три человека, включая двух помощников в Конгрессе, заявили агентству, что новый госсекретарь Энтони Блинкен планирует назначить Малли в качестве главного представителя администрации Джо Байдена по Ирану. О назначении может быть объявлено в пятницу.

Блинкен неоднократно заявлял, что США возобновят свои обязательства по иранской сделке, ослабив санкции, если Иран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Если Иран вернется к полному соблюдению своих обязательств по (сделке), Соединенные Штаты сделают то же самое, и тогда мы будем использовать это в качестве платформы для создания с нашими союзниками и партнерами того, что мы называем более длительным и прочным соглашением, а также для решения ряда других вопросов, которые являются глубоко проблематичными в отношениях с Ираном", - сказал Блинкен в среду.

Он также отметил, что он и Байден "создадут сильную команду экспертов" по Ирану.

США Иран Энтони Блинкен Роберт Малли

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