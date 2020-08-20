США уведомили ООН об инициативе по восстановлению санкций против Ирана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг официально уведомил Совбез ООН об инициативе Вашингтона относительно восстановления санкций ООН в отношении Тегерана, сообщает Associated Press.

В послании, которое Помпео передал представителю Индонезии Диану Джани, председательствующему сейчас в СБ ООН, говорится, что Иран в значительной мере не выполняет обязательства в рамках ядерного соглашения.

Накануне американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам о том, что поручил главе американского внешнеполитического ведомства уведомить СБ ООН относительно этой инициативы.

Госдеп США со своей стороны проинформировал, что "спустя 30 дней после уведомления ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе они коснутся требований к Ирану остановить деятельность, связанную с обогащением урана, также будет продлено и эмбарго на поставку оружия Ирану, которое действует на протяжении 13 лет".

Ранее Совбез ООН по итогам голосования отклонил американский проект резолюции о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану. В поддержку проекта резолюции выступили США и Доминиканская Республика, "против" - Россия и Китай. 11 государств-членов решили воздержаться. Вскоре после голосования Вашингтон заявил, что не оставит попытки продлить оружейное эмбарго против Ирана.

Согласно резолюции СБ ООН 2231, принятой в июле 2015 года и одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.