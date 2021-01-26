Председатель ЕК назвала пандемию и онлайн-платформы главными вызовами

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на всемирном экономическим онлайн-форуме в Давосе, назвала главными вызовами для международного сообщества борьбу с пандемией коронавируса, решение проблемы изменения климата и защиту биоразнообразия, а также урегулирование работы онлайн-платформ.

При этом она подчеркивала важность международного сотрудничества и поиска новых форм партнерства.

Залогов успеха борьбы с пандемией фон дер Ляйен назвала "инновации, потенциал частного сектора и долгосрочное видение, а также предсказуемость, которая ассоциируется с государственным сектором".

"И именно в этом духе мы создаем программу по готовности к новым вызовам. Это будет государственно-частное партнерство, и оно будет работать с агентством ЕС", - сообщила председатель Еврокомиссии.

Она назвала три руководящих принципа программы. Во-первых, это будет работа на опережение, без ожидания новой пандемии, активный поиск новых возбудителей заболеваний и разработка соответствующих вакцин. Во-вторых, будут выделены ресурсы для финансирования этого агентства на долгосрочной основе, чтобы не возникало экстренного поиска денег. В-третьих, с агентством будут сотрудничать регуляторы, Европейская комиссия, частный сектор, в том числе ведущие компании.

"Мы сделали следующий вывод: самое главное - это подготовка, ведь время идет. Именно поэтому необходимо на раннем этапе объединить усилия государственного и частного секторов. И такой же подход можно применить и к другим вызовам, стоящим перед нашим обществом", - считает фон дер Ляйен.

Риск новых эпидемий, будущих зоонозных заболеваний она связала с деградацией мировой природы и уничтожением биоразнообразия.

"Мы должны защищать природу, потому что нынешняя пандемия явно не последняя. Более 50% ВВП зависит от биоразнообразия. Можно говорить о туризме, о других отраслях. 75% поверхности земли изменилось, и мы видим изменения в нашей повседневной жизни. Утрачивается биоразнообразие, повышается температура, больше экстремальных климатических явлений. Однако всё это стороны одной медали. Все эти явления взаимосвязаны. Когда вырубаются леса, мы не просто теряем среду обитания, мы проигрываем в климатической борьбе. Наша задача восстановить экосистему", - заявила глава Еврокомиссии.

По ее словам, эту задачу нельзя решить только на государственные средства. Поэтому она выступает за "надежное корпоративное развитие". "Те компании, которые присоединятся к этому движению, получат преимущества", - пообещала она и добавила, что предприятия, встающие на такой путь, будут более привлекательными для своих клиентов. Она пообещала, что в ЕС будут разработаны соответствующие законы, чтобы рынок не поддерживал разрушение природы.

Фон дер Ляйен также затронула тему ответственности социальных сетей. По ее словам, штурм Капитолия показал, что сегодня социальные сети "представляют определенную опасность". Она отметила, что активисты уже предупреждали, что "крупные технологические компании несут угрозу для нашей демократии". "Экономические законы социальных сетей постепенно подрывают демократию", - сказала председатель Европейской комиссии, сославшись на активное распространение фейков.

"ЕС уже продемонстрировал, что Евросоюз может задавать стандарты, которые будут обеспечиваться по всему миру, в том числе это наш регламент по защите персональных данных", - сообщила она, призвав "укреплять демократию каждый день и защищать демократические институты от разрушительной силы языка ненависти, дезинформации, фейковых новостей и подстрекательства к насилию".

"Бизнес-модель онлайн-платформ влияет не только на свободную и честную конкуренцию, но также на наши демократии, нашу безопасность и качество нашей информации. Вот почему нам нужно сдерживать эту огромную мощь крупных цифровых компаний. Потому что мы хотим, чтобы ценности, которыми мы дорожим в офлайновом мире, уважались и в интернете", - отметила фон дер Ляйен.

Она напомнила о принятых в ЕС законе о цифровых услугах и законе о цифровых рынках. "Я хочу пригласить наших друзей в США присоединиться к нашим инициативам. Вместе мы могли бы создать свод правил цифровой экономики, действующий во всем мире: от защиты данных и конфиденциальности до безопасности критически важной инфраструктуры", - резюмировала председатель Еврокомиссии.