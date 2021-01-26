РФ и США обменялись нотами о договоренности по продлению ДСНВ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россия и США обменялись во вторник дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден выразили в телефонном разговоре удовлетворение в связи с этим, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ближайшее дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба Кремля также сообщила, что Путин и Байден обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

"Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую", - говорится в сообщении.

"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", - отметили в пресс-службе Кремля.

Там добавили, что в целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. "Условлено о поддержании контактов", - подчеркивается в сообщении.

ДСНВ - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Действие договора завершается 5 февраля 2021 года.