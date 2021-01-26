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В Совфеде пообещали рассмотреть вопрос о продлении ДСНВ без промедления

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации рассмотрит вопрос о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) максимально быстро, как только ратификационный закон поступит из Госдумы, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Совет Федерации будет готов рассмотреть вопрос максимально оперативно и сразу после поступления ратификационного закона из Государственной Думы", - сказал Косачев "Интерфаксу" во вторник.

Ранее Кремль объявил, что Россия и США во вторник обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ, президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден выразили в телефонном разговоре удовлетворение в связи с этим.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Действие договора завершится 5 февраля 2021 года, если решение о его продлении не будет принято.

Совет Федерации

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