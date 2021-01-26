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Дума готова ратифицировать договор о продлении СНВ-3 в течение недели

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госдума ждет продления Договора СНВ-3 и готова провести работу по ратификации этого решения в течение недели, если оно будет принято, заявил зампред комитета Думы по международным делам Алексей Чепа.

"С нашей стороны проволочек не будет. Честно могу сказать, мы к этому готовы. Дума на этой неделе успеет решить этот вопрос, мы оперативно отработаем, если будет принято решение (о продлении - ИФ)", - сказал Чепа "Интерфаксу" вечером во вторник.

По его словам, если договоренность будет достигнута, комитет Госдумы по международным делам для обсуждения этого вопроса может собраться уже в среду, 27 января, чтобы оперативно вынести его на рассмотрение Совета Думы, а затем палаты в целом.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия и США находятся на пороге продления ДСНВ.

"Договор обязательно нужно сохранять, это изначальная позиция России. И, насколько я понимаю, мы весьма близки, просто на пороге того, чтобы это решение было по взаимному согласию принято и опубликовано", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия и США в самое ближайшее время могут достичь договоренности о продлении ДСНВ. "По всей видимости, Россия и США достигают существенного и стремительного прогресса по вопросу продления ДСНВ", - написал Ульянов в своем твиттере.

По его словам, "есть основания ожидать, что соответствующая договоренность очень скоро станет реальностью".

В свою очередь газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Москве и Вашингтоне написала во вторник, что ДСНВ будет продлен уже в ближайшие часы. По данным издания, стороны обменяются соответствующими нотами. По сообщению издания, стороны приступили к работе над пролонгацией ДСНВ 21 января - на следующий день после инаугурации нового президента США Джо Байдена.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Действие договора завершится 5 февраля 2021 года, если решение о его продлении не будет принято.

Госдума Алексей Чепа ДСНВ США

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Парламент РФ готов ратифицировать продление СНВ-3 в среду. Обобщение

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