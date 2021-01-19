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США ввели санкции против трубопрокладчика "Фортуна" и его владельца

США ввели санкции против трубопрокладчика "Фортуна" и его владельца
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока 2", сообщает Минфин США.

Также под санкции попал владелец "Фортуны" ООО "КВТ-РУС". Санкции в его отношении предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

Информация о грядущем расширении санкций появилась в немецкой прессе днем ранее. В компании Nord Stream 2 AG журналистам сказали: "Нам известно о сообщениях СМИ по поводу санкционных действий, предпринимаемых США против компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2". Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий".

"Европейские правительства и Еврокомиссия выразили однозначное несогласие с применением США односторонних санкций против компаний, законно осуществляющих свою деятельность в ЕС, как с практикой, противоречащей международному праву и нарушающей энергетический суверенитет EC", - напомнили в проектной компании.

Там отметили, что защищать европейские компании "от незаконных экстерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия".

"Nord Stream 2, как и компании, поддерживающие проект, сохраняют глубокую заинтересованность в его завершении и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности Европы", - полагают в Nord Stream 2 AG.

В SDN List в рамках санкций против Венесуэлы также внесены два танкера под российским флагом ( "Sierra", ранее известный как "Sienna", и "Максим Горький") и компания "Рустанкер".

В санкционном списке указан адрес, по которому "Рустанкер" был зарегистрирован до лета прошлого года (г. Темрюк, ул. Ленина, д. 32). Актуальный же адрес компании, согласно "СПАРК-Интерфаксу" - Новороссийск, набережная им. адмирала Серебрякова, д. 79, офис 5. Учредитель компании - "Маканди Марин Инк." (Маршалловы острова).

Проект на пороге завершения

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами после того, как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоне Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.

Фортуна Северный поток 2

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