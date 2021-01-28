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В Сирии на базе "Хмеймим" открыли памятник святому Александру Невскому

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому открыли российские военнослужащие на базе ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии.

Открытие памятника приурочено ко Дню снятия блокады Ленинграда, который отмечается 27 января, сообщил в ходе торжественной церемонии заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

"Сегодня мы отдаем дань памяти выдающемуся военачальнику - святому благоверному великому князю Александру Невскому. Примечательно и, видимо, неспроста этот день совпал с памятной датой в России - Днем снятия блокады Ленинграда. Александр Невский проявил себя не только как выдающийся военачальник, но и как прозорливый и мудрый политик. Он успешно противостоял попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды. Князю удалось дипломатическими методами предотвратить разорительное нашествие кочевников на русские земли и не поддаться на провокации папского престола", - сказал Курочкин.

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По его мнению, Александр Невский не должен оставаться в сознании современных военных лишь героем прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей. Его образ как одного из основателей и защитников русской государственности, проявившего себя как на полях сражений, так и в дипломатии, актуален и спустя восемь веков.

Памятник работы скульптора Михаила Сердюкова был изготовлен в России и привезен на базу "Хмеймим", где установлен на гранитном постаменте возле православного храма Пророка Илии. На площади перед храмом, получившей имя советского военачальника Константина Рокоссовского, он соседствует с памятником маршалу, который также создал Сердюков.

В этом году исполняется 800 лет со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Сирия Хмеймим Александр Невский

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