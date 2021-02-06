Корабль противоминной обороны ЧФ направился в Средиземноморье

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Корабль противоминной обороны "Иван Антонов" проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, сообщили в субботу в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

Как отметили в пресс-службе, тральщик осуществляет переход в дальнюю морскую зону для пополнения постоянной оперативной группировки ВМФ России в этом море.

Сообщается, что "Иван Антонов" проходит проливы вместе со спасательным буксиром "СБ-36" из состава отряда судов обеспечения ЧФ.

Экипаж тральщика совершает переход из Севастополя в Средиземное море в рамках плановой ротации сил группировки ВМФ, сказали в штабе флота.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Как сообщали ранее в пресс-службе ЧФ, в ее составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ России в этом море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.