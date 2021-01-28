Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:26Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

В Сан-Франциско в рамках борьбы с расизмом переименуют 44 школы

Будут, в частности, переименованы школы, названные в честь Линкольна и Вашингтона

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Образовательный комитет американского Сан-Франциско проголосовал за переименование 44 школ, названных в честь Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона и других деятелей, поскольку эти люди имели отношение к расизму, сексизму или рабству, сообщает газета New York Times.

Решение о переименовании 44 из 121 школы округа было принято шестью голосами против одного. Переименование обойдется в $10 тыс. на школу, отмечает газета.

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид - первая темнокожая женщина на этом посту - раскритиковала решение образовательного комитета, как неуместное в условиях пандемии коронавируса.

"Что я не могу понять, это почему образовательный комитет продвигает план по переименованию всех этих школ к апрелю, когда нет плана, что наши дети вернутся в классы к этому времени. Наши семьи разочарованы отсутствием плана, и они особенно разочарованы, что обсуждения этих планов даже не было на повестке встречи образовательного комитета вчера вечером", - сказала она.

В 2018 году образовательный комитет создал комиссию, которая должна была изучить вопрос переименования школ, чтобы "отбраковать любые символы белого превосходства и расизма".

Если школу назвали в честь исторической личности, которая имела отношение к угнетению и порабощению людей, притеснению женщин или препятствованию общественному прогрессу, ее надо переименовать, решила комиссия. Также в "черный список" попали деятели, чьи действия привели к геноциду.

Первый президент США Джордж Вашингтон, к примеру, был рабовладельцем, а 16-го американского президента Авраама Линкольна критикуют за конфликт с индейским народом санти-сиу, завершившийся смертной казнью коренных американцев. Дайэнн Файнстайн, в честь которой также назвали школу в Сан-Франциско, была мэром города в 1980-х годах, когда флаг Конфедерации, который подвергся вандализму напротив здания муниципалитета, был заменен.

Сан-Франциско США

Новости
Пандемия коронавируса

В мире из 100,8 млн заразившихся коронавирусом умерли 2,17 млн

Новый президент Киргизии вступил в должность

Что случилось этой ночью: четверг, 28 января

Республиканцы не будут предлагать Трампу баллотироваться в президенты

Республиканцы не будут предлагать Трампу баллотироваться в президенты

Трех членов организации Oath Keepers обвинили в штурме Капитолия

Норвегия закроет границы из-за коронавируса

Представителю посольства США вручили ноту протеста из-за фейков об РФ

Представителю посольства США вручили ноту протеста из-за фейков об РФ

Каннский кинофестиваль перенесли на июль

Каннский кинофестиваль перенесли на июль

Новый глава Госдепа заявил, что мир нуждается в лидерстве США

Новый глава Госдепа заявил, что мир нуждается в лидерстве США
Пандемия коронавируса

В столичном регионе Испании приостановили вакцинацию от COVID-19

В столичном регионе Испании приостановили вакцинацию от COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');