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Мем с Берни Сандерсом в варежках помог собрать $1,8 млн для бедных

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американский политик Берни Сандерс, чье фото в больших варежках на инаугурации президента Джо Байдена стало мемом, смог собрать больше $1,8 млн на продаже сувениров с этой символикой для помощи благотворительным организациям своего родного штата Вермонт.

Как сообщает агентство Associated Press, эти деньги были собраны меньше чем за пять дней. Сенатор от штата Вермонт воспользовался тем, что фото, на котором он сидит нога на ногу в медицинской маске со скрещенными руками в больших варежках, которые связала из переработанной шерсти учительница начальных классов, стало чрезвычайно популярно в интернете. Сандерс стал продавать на своем сайте футболки, толстовки ($27-$45) и наклейки с этим изображением, и первую партию раскупили меньше чем за 30 минут. Сейчас вся одежда с этим фото вновь распродана.

"Мы с Джейн (супруга Сандерса - ИФ) были поражены той креативностью, которую люди продемонстрировали за последнюю неделю. Мы рады, что можем использовать мою интернет-известность для помощи нуждающимся жителям Вермонта", - отметил Сандерс.

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