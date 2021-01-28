Глава госдепа Блинкен заявил о планах пересмотра соглашения с талибами

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава госдепа США Тони Блинкен в четверг в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани заявил, что Вашингтон занимается пересмотром соглашения, заключенного с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с президентом Афганистана Ашрафом Гани по поводу приверженности США прочному партнерству с Афганистаном", - говорится в заявлении представителя госдепа США Неда Прайса.

"Он проинформировал собеседника о том, что США пересматривают соглашение с "Талибаном", заключенное в феврале 2020 года, и рассматривают вопрос о том, выполняет ли "Талибан" обязательства по разрыву связей с террористическими группировками с целью снижения уровня насилия в Афганистане и участия в конструктивных переговорах с афганским правительством и другими заинтересованными сторонами", - отмечается в документе.

По данным госдепа, в разговоре с Гани Блинкен "особо отметил активную дипломатическую поддержку мирному процессу", который заключается в оказании помощи сторонам конфликта в достижении "справедливого политического урегулирования" и "постоянного и всеобъемлющего" режима прекращения огня.

"Госсекретарь привержен следовать консультациям с правительством Афганистана, союзникам по НАТО и международными партнерами в отношении коллективной стратегии, направленной на поддержку стабильного, суверенного, демократического и безопасного будущего для Афганистана", - отмечается в заявлении.

Накануне телеканал TOLOnews со ссылкой на американские источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена приступила к оценке соглашения, заключенного 29 февраля прошлого года в столице Катара Дохе между США и радикальным движением "Талибан", и в особенности его "секретных приложений".

Предполагается, что процесс оценки соглашения займет три недели.

Документ предусматривает отказ талибов от связей с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и от подрывной деятельности против США в обмен на поэтапный вывод американских войск из Афганистана.

12 сентября прошлого года в Дохе стартовали мирные переговоры между правительством Афганистана и талибами. До настоящего времени делегации не провели ни одной пленарной встречи, поскольку технические группы увязли в процедурных вопросах и согласовании повестки дня переговоров.

Ранее на этой неделе президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что после пересмотра соглашения с талибами США проведут с Кабулом консультации с целью выработки совместной дорожной карты его выполнения.