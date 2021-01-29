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Вакцина Novavax показала почти 90%-ую эффективность в ходе испытаний

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Эффективность вакцины от коронавируса NVX-CoV2373, разработанной американской компанией Novavax Inc., составила 89,3% в ходе третьей фазы клинических испытаний в Великобритании, сообщается на сайте разработчика.

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Между тем, в отдельном испытании в Южной Африке, где распространяется особый штамм COVID-19, вакцина по итогам второй фазы испытаний показала эффективность в 49,4%. При этом отмечается, что среди участников испытаний, которые не заражены ВИЧ, эффективность достигала примерно 60%.

Компания Novavax получила на исследования вакцины до $1,6 млрд в рамках программы администрации экс-президента США Дональда Трампа "Операция сверхсветовая скорость".

Испытания препарата Novavax проходят в Великобритании, США, Мексике и ЮАР.

В основе вакцины Novavax S-белок коронавируса SARS-CoV-2, который в вакцине представлен в виде наночастиц, и особый запатентованный раствор Matrix-M. Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию, что выгодно отличает ее от препарата BioNTech и Pfizer.

Хроника 09 января 2020 года – 29 января 2021 годаПандемия коронавируса
Novavax Великобритания ЮАР Коронавирус

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