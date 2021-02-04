Ученые оценили в 90% эффективность первой дозы вакцины от Pfizer

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Британские ученые проанализировали израильскую кампанию по вакцинации от коронавируса и пришли к выводу, что одна первая доза вакцина от Pfizer/BioNTech через 21 день дает привившемуся 90%-ную защиту от заражения, пишет Guardian.

Исследование провели профессор Пол Хантер и доктор Джули Брейнард из Университета Восточной Англии. Одновременно они предупредили, что в первые восемь дней после получения первой дозы риск заражения возрастает. Они предположили, что это происходит из-за того, что после прививки люди расслабляются и теряют осторожность.

Выводы англичан противоречат результатам израильского исследования. Куратор кампании по вакцинации профессор Нахман Аш в январе говорил, что единственная доза Pfizer/BioNTech оказалась менее эффективной, чем считалось предварительно и даже чем предполагали в Pfizer (52%).

Правительство Великобритании решило, что интервал между первой и второй дозами вакцин от Pfizer/BioNTech и от Oxford/AstraZeneca должен составлять 12 недель. Это решение призвано увеличить число вакцинированных хотя бы одной дозой при нехватке препарата.

"Мы увидели некоторое количество упущений в том, как они (в Израиле .- ИФ.) работали с данными, включая то, что они не пытались оценить эффективность вакцины в период после 18-го дня от ее ведения. А это дало бы лучшие указания на то, насколько эффективной могла бы быть одна доза вакцины, если выдачу второй дозы отложат на 12 недель", - прокомментировал результаты исследования профессор Хантер.

Он напомнил, что при обследовании жителей Израиля, получивших лишь одну дозу вакцины, сразу после вакцинации уровень защиты был почти что нулевым - вплоть до 14 дней. Однако затем иммунитет начинает постоянно расти, достигая показателя в 90% на 21-й день после прививки, и более не улучшается.