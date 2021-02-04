Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 389 634+519 796

Ученые оценили в 90% эффективность первой дозы вакцины от Pfizer

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Британские ученые проанализировали израильскую кампанию по вакцинации от коронавируса и пришли к выводу, что одна первая доза вакцина от Pfizer/BioNTech через 21 день дает привившемуся 90%-ную защиту от заражения, пишет Guardian.

Исследование провели профессор Пол Хантер и доктор Джули Брейнард из Университета Восточной Англии. Одновременно они предупредили, что в первые восемь дней после получения первой дозы риск заражения возрастает. Они предположили, что это происходит из-за того, что после прививки люди расслабляются и теряют осторожность.

Выводы англичан противоречат результатам израильского исследования. Куратор кампании по вакцинации профессор Нахман Аш в январе говорил, что единственная доза Pfizer/BioNTech оказалась менее эффективной, чем считалось предварительно и даже чем предполагали в Pfizer (52%).

Правительство Великобритании решило, что интервал между первой и второй дозами вакцин от Pfizer/BioNTech и от Oxford/AstraZeneca должен составлять 12 недель. Это решение призвано увеличить число вакцинированных хотя бы одной дозой при нехватке препарата.

"Мы увидели некоторое количество упущений в том, как они (в Израиле .- ИФ.) работали с данными, включая то, что они не пытались оценить эффективность вакцины в период после 18-го дня от ее ведения. А это дало бы лучшие указания на то, насколько эффективной могла бы быть одна доза вакцины, если выдачу второй дозы отложат на 12 недель", - прокомментировал результаты исследования профессор Хантер.

Он напомнил, что при обследовании жителей Израиля, получивших лишь одну дозу вакцины, сразу после вакцинации уровень защиты был почти что нулевым - вплоть до 14 дней. Однако затем иммунитет начинает постоянно расти, достигая показателя в 90% на 21-й день после прививки, и более не улучшается.

Хроника коронавируса. Февраль.

7
Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур
Хроника 09 января 2020 года – 04 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Университет Восточной Англии Пол Хантер коронавирус Великобритания Израиль Pfizer BioNTech Нахман Аш

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 16,7 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 16,7 тыс. новых случаев коронавируса

Рабочий погиб на шахте в Кузбассе, частично приостановленной после ЧП

В Нижнем Тагиле толпа подростков избила школьницу

Минцифры предложило упростить силовикам доступ к геолокации абонентов

Минцифры предложило упростить силовикам доступ к геолокации абонентов

Что случилось этой ночью: четверг, 4 февраля

На сгоревшем складе в Красноярске найдены тела троих пожарных

На сгоревшем складе в Красноярске найдены тела троих пожарных
Пандемия коронавируса

Более 100 священнослужителей РПЦ скончались от коронавируса

Более 100 священнослужителей РПЦ скончались от коронавируса
Пандемия коронавируса

Дмитриев заявил о возможном одобрении "Спутника V" в ЕС в марте

Дмитриев заявил о возможном одобрении "Спутника V" в ЕС в марте

Что произошло за день: среда, 3 февраля

Олегу Навальному предъявили обвинение по "санитарному делу"

Олегу Навальному предъявили обвинение по "санитарному делу"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');