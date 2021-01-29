В Ереване завели дело о попытке захвата здания правительства
Задержаны пять подозреваемых
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване пять человек, подозреваемых в попытке захвата здания правительства Армении, сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка захвата зданий, строений, совершенная группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в СК в пятницу.
Стычки между сторонниками оппозиции и сотрудниками полиции произошли в Ереване накануне, 28 января, когда требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна демонстранты пытались прорваться в здание правительства.
Оппозиция Армении требует отставки премьер-министра после принятия в ноябре 2020 года трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, по условиям которого несколько районов в регионе перешли Азербайджану.