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В Ереване завели дело о попытке захвата здания правительства

Задержаны пять подозреваемых

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване пять человек, подозреваемых в попытке захвата здания правительства Армении, сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка захвата зданий, строений, совершенная группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в СК в пятницу.

Стычки между сторонниками оппозиции и сотрудниками полиции произошли в Ереване накануне, 28 января, когда требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна демонстранты пытались прорваться в здание правительства.

Оппозиция Армении требует отставки премьер-министра после принятия в ноябре 2020 года трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, по условиям которого несколько районов в регионе перешли Азербайджану.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

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Армения Ереван Никол Пашинян

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