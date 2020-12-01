Алиев раскрыл детали трехстороннего соглашения по Карабаху

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Армянская сторона при подготовке трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху хотела сама контролировать Лачинский коридор, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Стратегическое значение Лачинского района состоит в том, что по территории района и через город Лачин проходит Лачинский коридор. Как известно, этот коридор находится под контролем российских миротворческих сил. Коридор долгие годы находился под контролем вооруженных сил... Армении. Могу сказать, что первоначальная версия совместного заявления, подписанного 10 ноября, содержала положение о том, что этот коридор должен оставаться под контролем вооруженных сил Армении. Я выразил протест, и в результате коридор перешел под контроль российских миротворческих сил. Я считаю это большим достижением", - сказал Алиев в обращении к азербайджанскому народу во вторник.

Глава государства подчеркнул, что армянская сторона старалась добиться более широкого коридора. "Первоначальная версия заявления предполагала, что ширина Лачинского коридора составит 30 км. Я категорически возразил против этого и сказал, что это утверждение армянской стороны совершенно необоснованно. Нет необходимости в таком широком коридоре для обеспечения мер безопасности внутри коридора. Тогда по второму варианту ширина Лачинского коридора составляла 10 км. Я не согласился и на это, и в результате была достигнута договоренность о коридоре шириной 5 км. Эти 5 км охватывают расстояние, достаточное и для нас, и для армян, живущих в Нагорном Карабахе, и для обеспечения безопасности", - сказал Алиев.

По словам Алиева, на протяжении многих лет возвращение Лачинского района Азербайджану, особенно вопрос Лачинского коридора, всегда обсуждался как очень важная и отдельная тема.

"Армянская сторона считала, что весь Лачинский район должен быть отдан им в качестве коридора. К сожалению, некоторые западные круги поддержали эту позицию. Это сделало позицию Армении еще более непримиримой, а враг практически полностью ожесточился. В результате в Лачинском районе проводилась очень серьезная политика заселения. Незаконное расселение имело место и в других освобожденных районах, но не до такой степени", - отметил он.

Алиев подчеркнул, что Лачинский район находился под очень строгим контролем со стороны Армении, и там была реализована очень крупная программа заселения. "Здесь жили по некоторым оценкам около 10 тыс. человек. То есть руководство Армении не собиралось возвращать Лачинский район Азербайджану. Когда мы говорили о Лачинском коридоре, и Армения, и ее сторонники всегда говорили, что Лачинский район - это отдельный вопрос. Хотя нам прямо этого не говорили, всегда существовало мнение, что Лачинский район в какой-то форме должен остаться в составе Армении", - сказал президент Азербайджана.