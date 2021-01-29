Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:06Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 457 552+591 520

В США изобрели биосенсор для диагностики коронавируса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ученые Вашингтонского университета (Сиэтл) разработали новый способ обнаружения белков, из которых состоит пандемический коронавирус SARS-CoV-2, а также антител против него, говорится в сообщении вуза.

"Они разработали биосенсоры на основе белков, которые светятся при смешивании с компонентами вируса или специфическими антителами", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время для диагностики коронавирусной инфекции большинство лабораторий использует метод ПЦР (полимеразной цепной реакции в реальном времени), который требует специализированного персонала и оборудования.

Группа исследователей во главе с Дэвидом Бейкером, профессором биохимии и директором Института дизайна белков в UW Medicine (Медицинской школе Вашингтонского университета), разработала белковые конструкции, которые распознают определенные молекулы на поверхности вируса или антитела, связываются с ними, а затем излучают свет в результате биохимической реакции.

Ученые установили, что эти сенсоры не реагируют на другие антитела, которые также могут быть в крови, включая те, которые нацелены на другие вирусы, что предотвращает ложноположительные результаты теста.

"Мы показали в лаборатории, что эти новые сенсоры могут легко обнаруживать вирусные белки или антитела в имитированной носовой жидкости или донорской сыворотке. Наша следующая цель - обеспечить их надежное использование в диагностических целях", - приводятся в сообщении слова Бейкера.

Исследователи считают, что аналогичные биосенсоры могут быть разработаны для обнаружения важных с медицинской точки зрения белков человека, таких как Her2 (биомаркер и терапевтическая цель для некоторых форм рака груди) и Bcl-2 (который имеет клиническое значение при лимфомах и некоторых других заболеваниях), другие виды рака), а также бактериальный токсин и антитела, нацеленные на вирус гепатита В.

США коронавирус

Новости

В Кремле опровергли планы по интеграции Донбасса

Украина отказалась регистрировать российскую вакцину "Спутник V"

Украина отказалась регистрировать российскую вакцину "Спутник V"

Талибы отвергли слухи о выплатах РФ за атаки на американских солдат

Талибы отвергли слухи о выплатах РФ за атаки на американских солдат

Британия закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут Дубай - Лондон

Что случилось этой ночью: пятница, 29 января

Пандемия коронавируса

СМИ сообщили о планах ЕС ограничить экспорт COVID-вакцин в Великобританию

СМИ сообщили о планах ЕС ограничить экспорт COVID-вакцин в Великобританию

Януковичу предъявили обвинение в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Пандемия коронавируса

Вакцина Novavax показала почти 90%-ую эффективность в ходе испытаний

Зеленский одобрил новые санкции против физических и юридических лиц из РФ

Суверенный фонд Норвегии в 2020 году получил второй по величине доход за 20 лет

Суверенный фонд Норвегии в 2020 году получил второй по величине доход за 20 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');