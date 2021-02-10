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Роспотребнадзор сообщил о разработке нового быстрого теста на COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о разработке нового быстрого теста на COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрой диагностики заражения коронавирусом COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что данная разработка ускорит процесс тестирования в 3-4 раза: при использовании ПЦР-тестов результат готов через 4-5 часов, диагностика с помощью нового изобретения занимает 1,5 часа. Показатели чувствительности и специфичности для образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой - 100%, добавили там.

Как отмечается, регистрационное удостоверение было получено 3 февраля 2021 года.

Сейчас обычно используется тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а новый тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP). Реакция происходит при постоянной температуре, что делает тест более быстрым и простым, но при этом таким же эффективным. Он полностью адаптирован под распространенную в российских лабораториях инфраструктуру.

Все компоненты для нового теста производятся локально на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование более доступным.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Роспотребнадзор Коронавирус COVID-19

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