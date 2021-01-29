Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую вакцину от коронавируса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Венгерское управление по надзору за продовольствием и медикаментами в пятницу одобрило вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm, таким образом, Венгрия первой из стран ЕС пошла на такой шаг, сообщают европейские СМИ.

"Сегодня национальный институт фармакологии и питания одобрил вакцину Sinopharm", - заявила главный санитарный врач страны Сесилия Мюллер.

Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна настроена заключить сделку на покупку Sinopharm в ближайшее время. Если это произойдет, Венгрия станет первой страной в Евросоюзе, где можно будет сделать прививку китайской вакциной.

Венгрия также первой из стран ЕС зарегистрировала и решила купить российскую вакцину "Спутник V". Речь идет о 2 млн доз.

С начала пандемии в Венгрии заразились коронавирусом свыше 363 тыс. человек, более 12 тыс. умерли.