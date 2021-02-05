Венгрия может начать вакцинацию "Спутником V" на следующей неделе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Венгрии вакцинация от коронавируса российским "Спутником V" может начатьсяь на следующей неделе, приводят европейские СМИ слова премьер-министра страны Виктора Орбана, который сообщил об этом в пятницу в эфире венгерского радио.

СМИ напоминают, что 2 февраля Венгрия получила первые 40 тыс. доз российской вакцины "Спутник V". Такого количества хватит для того, чтобы привить 20 тыс. человек.

Как сообщал главы МИД Венгрии Петер Сийярто, медленная кампания по распределению вакцин со стороны Евросоюза вынудила Венгрию пойти по пути самостоятельного заключения соглашений, в частности, с Россией и Китаем.

Венгрия первой из стран ЕС решила закупить российскую вакцину "Спутник V". В ближайшие три месяца Россия поставит в страну 2 млн доз вакцины. Такого объема достаточно для вакцинации 1 млн человек.

В Венгрии с начала пандемии COVID-19 выявили почти 372 тыс. заражений COVID-19 , число летальных исходов превысило 12,8 тыс.