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Венгрия может начать вакцинацию "Спутником V" на следующей неделе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Венгрии вакцинация от коронавируса российским "Спутником V" может начатьсяь на следующей неделе, приводят европейские СМИ слова премьер-министра страны Виктора Орбана, который сообщил об этом в пятницу в эфире венгерского радио.

СМИ напоминают, что 2 февраля Венгрия получила первые 40 тыс. доз российской вакцины "Спутник V". Такого количества хватит для того, чтобы привить 20 тыс. человек.

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Как сообщал главы МИД Венгрии Петер Сийярто, медленная кампания по распределению вакцин со стороны Евросоюза вынудила Венгрию пойти по пути самостоятельного заключения соглашений, в частности, с Россией и Китаем.

Венгрия первой из стран ЕС решила закупить российскую вакцину "Спутник V". В ближайшие три месяца Россия поставит в страну 2 млн доз вакцины. Такого объема достаточно для вакцинации 1 млн человек.

В Венгрии с начала пандемии COVID-19 выявили почти 372 тыс. заражений COVID-19 , число летальных исходов превысило 12,8 тыс.

Венгрия коронавирус Спутник V

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