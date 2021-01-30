В Алжире начали вакцинацию населения "Спутником V"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Кампания по вакцинации населения от коронавируса COVID-19 стартовала в субботу в Алжире, передают СМИ этой страны.

Первым дозу российской вакцины "Спутник V" получил 65-летний житель города Блида. Именно в Блиде в свое время были выявлены первые случаи заражения алжирцев коронавирусом.

"Мы приняли все меры, чтобы кампания по вакцинации в нашей стране прошла успешно", - сказал министр здравоохранения Абдерахан Бенбузид.

Накануне в Алжир доставили первую партию вакцин "Спутник V". Власти страны также планируют договориться о поставке вакцины от компании AstraZeneca.

Алжир зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса 10 января.