Алжир зарегистрировал вакцину "Спутник V"

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Алжир первым из африканских стран зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V",сообщается в твиттере вакцины со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о первой регистрации "Спутник V" в Африке. Министерство фарминдустрии Алжира зарегистрировало "Спутник V" 10 января", - говорится в сообщении.

Ранее российскую вакцину зарегистрировали в Боливии, Аргентине, Белоруссии и ряде других стран. По заявлению разработчиков, заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.

Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил в воскресенье, что Всемирная организация здравоохранения в конце января обсудит с экспертами применение вакцины "Спутник V" в чрезвычайных обстоятельствах.