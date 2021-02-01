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Власти США и Австралии призвали военных Мьянмы освободить задержанных чиновников

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Австралии Марис Пейн выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме и призвали военных немедленно освободить госсоветника Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных чиновников.

"США выражают серьезную озабоченность и тревогу в связи с сообщениями о том, что бирманские военные задержали нескольких лидеров гражданского правительства, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи. (...) Мы призываем бирманских военных лидеров освободить всех официальных лиц правительства и лидеров гражданского общества и уважать волю народа Бирмы, выраженную на демократических выборах 8 ноября", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном Госдепом.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн также призвала освободить задержанных высокопоставленных чиновников.

"Мы призываем военных уважать верховенство права, разрешать споры с помощью законных механизмов и немедленно освободить всех гражданских лидеров и других лиц, которые были незаконно задержаны", - заявила Пейн.

Министр отметила, что Австралия поддерживает "мирный созыв Национального собрания в соответствии с результатами всеобщих выборов в ноябре 2020 года".

Ранее сообщалось, что военные задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других высокопоставленных чиновников. Военное телевидение Мьянмы сообщило об объявлении чрезвычайного положения в стране сроком на один год.

Также стало известно, что в результате госпереворота вся государственная власть в стране перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента стал вице-президент Мьинт Шве.

Военные заявили, что провели задержания в ответ на "фальсификацию выборов", прошедших в стране 8 ноября 2020 года.

Мьянма США Австралия Аун Сан Су Чжи

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